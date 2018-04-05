Две гранаты в ночь на четверг, 5 апреля, кинули в помещение производственного цеха завода Фотоприбор, входящего в состав Укроборонпрома. Об этом сообщили в пресс-службе госконцерна.

Прибывшие на место правоохранители и спасатели констатировали подрыв одной гранаты РГД-5, а также обнаружили неподалеку еще одну — ту, что не разорвалась, информирует svodka.net.

«В результате взрыва пострадавших нет. Взрывом выбиты окна. Размер материальных убытков устанавливается», — сообщает пресс-служба концерна.

Гендиректор ГК Павел Букин сообщил о намерении повысить меры безопасности на предприятиях Укроборонпрома — готовится соответствующее распоряжение.

В полиции Черкасской области, сообщили, что по факту открыто уголовное производство по статье о хулиганстве, проводятся следственные действия.

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В полиции предполагают, что гранаты были брошены на территорию предприятия через окно.

ГП НПК Фотоприбор – стратегическое для оборонной отрасли Украины предприятие, которое специализируется на разработке и изготовлении приборов ночного видения, систем прицеливания, наведения и управления огнем для бронетанковой техники и военной авиации. Высокотехнологичная продукция предприятия применяется в танках Булат и Оплот, а также в противотанковых ракетных комплексах вертолетов.

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