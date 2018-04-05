Один из подозреваемых в теракте у телеканала "Еспресо" скрывается на территории аннексированного Крыма, другой – в Чечне, заявил нардеп от Радикальной партии Игорь Мосийчук. Он требует от России их экстрадиции. Мосийчук: Если экстрадиции не произойдет, это даст все основания считать Российскую Федерацию страной-террористом Фото: Ростислав Гордон / Gorodnua.com "Направить документы в Российскую Федерацию с требованием экстрадировать виновных… Если этого не произойдет, то это даст все основания считать Российскую Федерацию страной-террористом", – заявил Мосийчук.По его словам, один из подозреваемых скрывается на территории аннексированного Крыма, другой – в Чечне.5 апреля в 2018 года в Службе безопасности Украины заявили, что следствие установило группу лиц, причастных к террористическому акту. Организатором теракта в СБУ назвали сотрудника Генерального штаба Вооруженных сил РФ, имя которого не называется. По данным следствия, он завербовал двух граждан Украины: уроженца Азербайджана Александра Григоряна и Игоря Лысака. Также Григорян и Лысак имели сообщника – Михаила Мятных. Следствие установило, что Григорян изготовил и привел в действие взрывное устройство, а Лысенко установил взрывчатку на мопед и доставил его к офису "Еспресо". Совершив теракт, оба выехали из Украины: Григорян – в оккупированный Крым, а Лысак – в Беларусь. Затем, по данным СБУ, оба перебрались в Россию.Вечером 25 октября 2017 года на улице Адама Мицкевича в Киеве возле телеканала "Еспресо" произошел взрыв. Первой жертвой стал охранник Мосийчука Руслан Кушнир, второй – подполковник МВД в отставке Михаил Мормиль. Мосийчук получил ранения, кроме него пострадали политолог Виталий Бала и женщина, которая возвращалась домой с работы. Уголовное производство открыли по статье "теракт". 20 февраля 2018 года нардеп сообщил, что знает "фамилии и контакты" людей, которые покушались на него. 23 февраля Мосийчук заявил, что дело раскрыто, исполнители установлены. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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