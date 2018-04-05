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Мосийчук требует от России экстрадиции подозреваемых в теракте у телеканала "Еспресо"
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05.04.2018 13:27
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Один из подозреваемых в теракте у телеканала "Еспресо" скрывается
на территории аннексированного Крыма, другой – в Чечне, заявил
нардеп от Радикальной партии Игорь Мосийчук. Он требует от России
их экстрадиции. Мосийчук: Если экстрадиции не произойдет, это даст
все основания считать Российскую Федерацию страной-террористом
Фото: Ростислав Гордон / Gorodnua.com "Направить документы в
Российскую Федерацию с требованием экстрадировать виновных… Если
этого не произойдет, то это даст все основания считать Российскую
Федерацию страной-террористом", – заявил Мосийчук.По его
словам, один из подозреваемых скрывается на территории
аннексированного Крыма, другой – в Чечне.5 апреля в 2018 года
в Службе безопасности Украины заявили, что следствие
установило группу лиц, причастных к террористическому акту.
Организатором теракта в СБУ назвали сотрудника Генерального штаба
Вооруженных сил РФ, имя которого не называется. По данным
следствия, он завербовал двух граждан Украины: уроженца
Азербайджана Александра Григоряна и Игоря Лысака. Также Григорян и
Лысак имели сообщника – Михаила Мятных. Следствие установило,
что Григорян изготовил и привел в действие взрывное устройство, а
Лысенко установил взрывчатку на мопед и доставил его к офису
"Еспресо". Совершив теракт, оба выехали из Украины: Григорян –
в оккупированный Крым, а Лысак – в Беларусь. Затем, по данным
СБУ, оба перебрались в Россию.Вечером 25 октября 2017 года на улице
Адама Мицкевича в Киеве возле телеканала "Еспресо" произошел
взрыв. Первой жертвой стал охранник Мосийчука Руслан
Кушнир, второй – подполковник МВД в отставке Михаил
Мормиль. Мосийчук получил ранения, кроме него
пострадали политолог Виталий Бала и женщина, которая
возвращалась домой с работы. Уголовное производство открыли по
статье "теракт". 20 февраля 2018 года нардеп сообщил,
что знает "фамилии и контакты" людей, которые покушались на
него. 23 февраля Мосийчук заявил, что дело раскрыто, исполнители
установлены.
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