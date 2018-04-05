Президент Украины Петр Порошенко сообщил, когда завершится антитеррористическая операция на Донбассе. Соответствующее заявление он сделал в четверг, 5 апреля, во время пресс-конференции в Виннице.

"Дата окончания АТО будет в мае. Мы переходим к другому формату обороны Украины. Согласно принятому закону о реинтеграции Донбасса, мы вводим новые более эффективные меры с расширением наших оборонных возможностей и делаем мы это, потому что мы видим резкий рост уровня угрозы на востоке нашего государства. Режим АТО, когда это все координировалось Службой безопасности Украины, сейчас будет переведен под руководство Вооруженных сил Украины", - сказал глава украинского государства.

Он добавил, что формат антитеррористической операции переведут в соответствующий военный формат, руководить которым будет Сергей Наев.

"Но когда будет мир, когда закончится война - это вопрос гораздо сложнее. Война закончится нашей победой, я не сомневаюсь", - отметил Порошенко.