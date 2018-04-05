Реальные заработные платы украинцев в январе - феврале 2018 выросли на 11,4% по сравнению с первыми двумя месяцами 2017 года, передает со ссылкой на данные Госстатистики.

“Индекс реальной заработной платы в январе — феврале 2018 года по сравнению с соответствующим периодом 2017 года составил 111,4%”, — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в январе — феврале 2018 года размер средней номинальной заработной платы штатных работников предприятий, учреждений, организаций составил 7 770 грн и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличился на 27,2%.

Средний размер оплаты труда во всех регионах был выше уровня минимальной заработной платы, вместе с тем только в четырех из них заработная плата превысила среднюю по Украине: г. Киев — 11 896 грн, Донецкая область — 8 396 грн, Киевская — 8 109 грн и Днепропетровская — 7 800 грн. Самый низкий уровень заработной платы, который не превышал 80% от среднего по экономике, наблюдался в Херсонской, Черниговской, Черновицкой и Тернопольской областях.

Напомним, в течение января-февраля 2018 года, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, больше только выросли зарплаты украинцев, проживающих в Житомирской и Закарпатской областях.

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