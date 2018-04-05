В Кремле категорически не воспринимают формата миротворческой миссии ООН, деятельность которого нивелировала бы влияние и власть контролируемых Россией местных оккупационных режимов.

Министр обороны Степан Полторак считает, что России нужен Донбасс как полигон боевого испытания военной техники, информирует svodka.net.

В интервью газете «Урядовий кур’єр» он назвал ситуацию на Донбассе «открытой раной, которая не дает Украине реформироваться».

«Россия использует Донбасс не только для подготовки военных, которые затем воюют в других горячих точках, в частности Сирии, но и как полигон боевого испытания военной техники. Эта наша открытая рана не дает Украине возможности развиваться и реформироваться в максимально быстром темпе», — заявил Полторак.

Он добавил, что в Кремле категорически не воспринимают формата миротворческой миссии ООН, деятельность которого нивелировала бы влияние и власть контролируемых Россией местных оккупационных режимов.

Читайте: Огромная проблема: На КремльТВ раскрыли правду о Крыме

Сводка.нет - Новости Украины и Мира