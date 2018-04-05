Адреса складов, производственных и упаковочных мощностей, поставщиков продукции, медицинские документы работников оказались фиктивными

"Есть основания полагать, что должностные лица общества (поставляло продукты питания) в течение 2016-2018 годов легализовали средства на общую сумму более 5,6 млн. гривен, большая часть которых являются государственными. Это стало возможным в результате внесения в тендерную документацию заведомо ложных сведений и в дальнейшем поставки некачественной продукции в сады, общеобразовательные учреждения и другие государственные учреждения ", - сообщается на сайте столичной полиции.

В декабре 2017 года в полицию обратились представители общественной организации с заявлением о проверке поставки в учебные заведения столицы некачественных продуктов. В заявлении говорилось, что фирма, которая выиграла тендер на поставку продуктов, не выполняет условий договора, а ее представители без предупреждений перестают привозить продукцию.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

В рамках расследования уголовного производства по ч.2 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса следователи обнаружили внесения в тендерную документацию заведомо недостоверных сведений, в частности - адреса складов, производственных и упаковочных мощностей, поставщиков продукции, медицинские документы работников оказались фиктивными.

Более того, правоохранители получили документы о поставках в детсады макарон с мышиными экскрементами, а также просроченных сыров.

Поставка мяса также не соответствовало нормам.

Правоохранители изъяли образцы поставленной продукции на нескольких объектах и ​​отправили ее на экспертизу, которая показала, что продукты не соответствуют госстандартам.