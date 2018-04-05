Великий четверг — главный день Страстной недели, пишет со ссылкой на .

Он связан с множеством традиций и обычаев, а также имеет глубокий смысл, который передает суть христианской веры.

Чистый четверг — это четвертый день последней, седьмой недели Великого поста. Конечную неделю перед священный Пасхой называют Страстной, потому что она посвящена воспоминаниям о последних днях земной жизни Господа, о Его страданиях, распятии, смерти и погребении. Четверг перед Страстной пятницей считается кульминационным моментом для только христианского мира: именно в этот день, согласно библейским сказаниям, Спасителя предали. Тем не менее, верующие свято чтят этот день. Ведь принято считать, что в Чистый четверг происходит возрождение и прощение грехов.

Дата Чистого четверга — плавающая, так как напрямую зависит от празднества Пасхи. В этом году за три дня до Светлой Пасхи, в седьмой четверг поста, верующие будут встречать Чистый, или Великий, четверг. В церковном календаре это событие отмечено 5 апреля 2018 года. Несмотря на то, что дата празднества непостоянна, Чистый четверг всегда приходится на последнюю неделю Великого поста, которая названа Страстной седмицей. Это последний этап подготовки только христианского мира ко дню Христова Воскресения.

Чистый четверг: суть и смысл

В Чистый четверг мы вспоминаем события давно минувших дней, увековеченные в памяти только христианского народа. В Библии описано, как за три дня до казни Спаситель собрал своих учеников на Тайную вечерю. В тот вечер Христос напоминал своим апостолам, что важно вести богоугодный образ жизни, быть чистым духом и любить ближнего. После службы Иисус омыл ноги всем присутствующим, разделив с ними хлеб и вино.

При этом в Священном Писании указано, что именно на этой Тайной вечере Мессия рассказал ученикам, что кто-то в эту ночь предаст Его. Господь уже знал о грехе, который задумал Иуда, но не стал называть его. К сожалению, все произошло так, как и сказал Христос. В ночь с четверга на пятницу его близкий продал Христа за тридцать сребреников.

Было много исследований, которые пытались объяснить, почему послушный Иуда так поступил с Иисусом, но ни одно так и не смогло прояснить поступок грешника. Одна из версий указывает на то, что Иуда разочаровался в учениях Спасителя. Согласно другой теории, изменник мечтал убедиться в способностях Христа. Так или иначе, апостол поднял восстание в Иерусалиме, подведя Мессию к концу земной жизни.

Несмотря на страшные последствия этого дня, верующие продолжают почитать Чистый четверг. Христиане горят желаем упорно быть с Господом в последние дни Его мирской жизни, усиливая в Страстную неделю молитвы и ужесточая подвиги духа и тела. В этот день верующие подражают Христу, который претерпел ужасные страдания исключительно из-за любви к человечеству. Нужно пытаться быть снисходительнее к немощным людям, нести в мир добро, милосердие и любовь. Не осуждать, прекратить все тяжбы, суды, споры, наказания и научиться всепрощению.

Это самый важный день для только рода человеческого, так как с Чистого четверга начинается усиленная подготовка к Христову Воскресенью. В четверг верующие очищают свою душу и жилище, в пятницу заготавливаются угощения, а в субботу еда относится в церковь для освящения. В сам Чистый четверг нужно замаливать своих грехи и по возможности простить грехи других людей, чьи действия причинили вам убыток.

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