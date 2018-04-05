Сегодня украинцы находятся в том настроении, когда они уже готовы к так называемой Колиивщине. Люди должны с каждым днем становиться сильнее и при малейшей возможности менять страну к лучшему. Если же такую возможность им не дадут, народ отберет ее силой.

С таким заявлением перед студентами Киево-Могилянской академии выступил украинский певец и музыкант Святослав Вакарчук, руководитель группы «Океан Ельзи», пишет .

«В момент ярости и отчаяния человек никогда не принимает выигрышных решений. Я каждый день вижу, слышу, чувствую настроения людей — они готовы к так называемой Колиивщине. Это опасные эмоции», — отметил плут.

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«Нужно сжимать кулаки и идти в спортивный зал, а не брать палку и с яростью идти на твоих обидчиков, которые сегодня, вероятно, сильнее тебя, — продолжил Вакарчук. — Нам нужно каждый день делать себе сильнее. В какой-то момент вы увидите, что нас много в этой стране. Вы никогда не знаете, выиграете ли, но если вы не хотите выиграть, то зачем тратить свою жизнь на бессмысленное созерцание? Тогда можно ехать в другие страны».

«Надо менять страну при любой возможности. Не будут давать, возможности добром, заберем силой», — резюмировал певец.

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