Раненый при разминирования местности близко Донецкой фильтровальной станции сапер ГСЧС Анатолий Красноперов идет на поправку. Об этом сегодня во время брифинга сказал первый заместитель председателя специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг, передает корреспондент

"Недавний случай в этом году, когда пострадал молодой украинский сапер Анатолий, помогая разминировать подъездную дорогу к Донецкой фильтровальной станции на прошлой неделе. Он получил эти ранения, выполняя свою работу и пытаясь помочь. Я был рад услышать, что он уже поправляется, и желаю ему полностью выздороветь как можно быстрее ", - сказал Хуг.



По его словам, в целом в прошлом году из 145 жертв, которые получили ранения или погибли от действий мин и невзорвавшихся боеприпасов, было 20 детей.



Как сообщал 28 марта в 13.20 близко Донецкой фильтровальной станции в Ясиноватском районе, во время обследования территории на наличие взрывоопасных предметов, получил травмы начальник группы пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области Красноперов Анатолий Николаевич.





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