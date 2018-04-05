|В ОБСЕ рассказали о состоянии сапера ГСЧС, раненого вблизи Донецкой фильтровальной станции
|05.04.2018 13:41
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Раненый при разминирования местности близко Донецкой фильтровальной станции сапер ГСЧС Анатолий Красноперов идет на поправку. Об этом сегодня во время брифинга сказал первый заместитель председателя специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг, передает корреспондент
"Недавний случай в этом году, когда пострадал молодой украинский
сапер Анатолий, помогая разминировать подъездную дорогу к Донецкой
фильтровальной станции на прошлой неделе. Он получил эти ранения,
выполняя свою работу и пытаясь помочь. Я был рад услышать, что он
уже поправляется, и желаю ему полностью выздороветь как можно
быстрее ", - сказал Хуг.