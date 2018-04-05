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В ОБСЕ рассказали о состоянии сапера ГСЧС, раненого вблизи Донецкой фильтровальной станции
05.04.2018 13:41

Раненый при разминирования местности близко Донецкой фильтровальной станции сапер ГСЧС Анатолий Красноперов идет на поправку. Об этом сегодня во время брифинга сказал первый заместитель председателя специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг, передает корреспондент

"Недавний случай в этом году, когда пострадал молодой украинский сапер Анатолий, помогая разминировать подъездную дорогу к Донецкой фильтровальной станции на прошлой неделе. Он получил эти ранения, выполняя свою работу и пытаясь помочь. Я был рад услышать, что он уже поправляется, и желаю ему полностью выздороветь как можно быстрее ", - сказал Хуг.

По его словам, в целом в прошлом году из 145 жертв, которые получили ранения или погибли от действий мин и невзорвавшихся боеприпасов, было 20 детей.

Как сообщал 28 марта в 13.20 близко Донецкой фильтровальной станции в Ясиноватском районе, во время обследования территории на наличие взрывоопасных предметов, получил травмы начальник группы пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области Красноперов Анатолий Николаевич.

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