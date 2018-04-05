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Тіна Кароль у плащі та ботильйонах з"явилася на сцені Палацу "Україна" (ФОТО)
05.04.2018 13:41
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Тіна Кароль стала однією з гостей "Вечору прем'єр з Катериною Осадчею", концерту, який відбувся у неділю у палаці "Україна". Образ зірки для виступу та червоної доріжки запам'ятався всім шанувальникам - напівпрозора сукня, плащ з поліетилену, втім, виявилося, що не менш стильною зірка була й на репетиції.

Так, для репетиції зірка обрала ефектний шкіряний плащ з поясом від українського бренду DOT (засновниці Катя Лепескіна і Анна Николашин) і легке плаття з квітковим принтом, доповнивши вбрання ботильйонами на товстому каблуці від Louis Vuitton, вартістю 1360 доларів.

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