Комитет Верховной Рады по вопросам промышленной политики и предпринимательства рассмотрел законопроект №8226 о внесении изменений в раздел Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно уменьшения дефицита лома черных металлов на внутреннем рынке», предполагающий увеличение экспортной пошлины на металлолом до 42 евро/тонна и продление ее действия на три года.

Комитет поддержал законопроект, а также рекомендовал его вынести в зал для голосования за основу и в целом с технико-юридической доработкой.

«Комитет промполитики и предпринимательства только что в целом поддержал ЗПУ №8226 о продлении действия «металлургического закона» на 3 года и повышении ставки вывозной пошлины на металлолом до 42 евро/т, — написал на своей странице в Facebook глава комитета Виктор Галасюк. — Украинские заводы будут с сырьем, армия с оружием и техникой, а украинцы с работой и зарплатой».

Авторами законопроекта, в частности, являются руководитель «Радикальной партии» Олег Ляшко, депутаты РПЛ.

Напомним, 13 июля 2017 года Верховная Рада приняла в целом законопроект №6382 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно уменьшения дефицита лома черных металлов на внутреннем рынке», которым действие экспортной пошлины на металлолом в размере 30 евро/т было продлено еще на год.

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