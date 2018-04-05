Квалификация "умышленное убийство", которая была в старом подозрении активисту Евромайдана Ивану Бубенчику, была недостаточно обоснованной, считает старший заместитель генерального прокурора Украины Анжела Стрижевская. Бубенчику вручат подозрение вечером 5 апреля Фото: Lena Turova / Facebook 4 апреля Стрижевскую назначили старшим прокурором по делу Бубенчика.5 апреля она отозвала подозрение активисту в умышленном убийстве двоих сотрудников правоохранительных органов."Считаю, что такая квалификация, которая была в старой подозрении, была недостаточно обоснованной. Доказательства были неубедительными. Я их тщательно изучила. И если они не убедительны для меня, то не убедят и суд", – отметила прокурор.Стрижевская не уточнила, что именно сочла неубедительным.Она добавила, что новое подозрение Бубенчику вручать вечером 5 апреля."Думаю, мы будем свидетелями очень прозрачного судебного процесса", – отметила прокурор.В феврале 2016 года в интервью изданию Bird in Flight Бубенчик рассказывал, что утром 20 февраля 2014 года он убил из автомата Калашникова двух командиров "Беркута". "Они стреляли по баррикадам в упор, нагло. Я выбирал тех, кто командовал. Слышать не мог, но видел жестикуляцию. Расстояние небольшое, следовательно на двух командиров потребовалось только два выстрела. Я убил их в затылок, и это правда", – подчеркнул активист.В Генеральной прокуратуре Украины (ГПУ) тогда отмечали, что привлечь Бубенчика к ответственности невозможно из-за амнистии, объявленной Верховной Радой. Он проходил по делу в качестве свидетеля, однако от допросов уклонялся.3 апреля Бубенчика задержали и доставили в Печерский райсуд Киева для избрания меры пресечения. В Генеральной прокуратуре заявили, что активист подозревается в убийстве правоохранителя и военнослужащего внутренних войск, а также в покушении на убийство военнослужащего. Избрание меры пресечения в этот день по ходатайству адвокатов перенесли. 4 апреля генпрокурор Юрий Луценко заявил, что расследованием дела Бубенчика будет заниматься другая группа прокуроров. Глава ГПУ отметил, что считает неправильной квалификацию его действий. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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