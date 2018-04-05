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Доказательства по предыдущему подозрению Бубенчику были неубедительными - прокурор
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05.04.2018 13:43
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Квалификация "умышленное убийство", которая была в старом
подозрении активисту Евромайдана Ивану Бубенчику, была недостаточно
обоснованной, считает старший заместитель генерального прокурора
Украины Анжела Стрижевская. Бубенчику вручат подозрение вечером 5
апреля Фото: Lena Turova / Facebook 4 апреля Стрижевскую назначили
старшим прокурором по делу Бубенчика.5 апреля она отозвала
подозрение активисту в умышленном убийстве двоих сотрудников
правоохранительных органов."Считаю, что такая квалификация, которая
была в старой подозрении, была недостаточно обоснованной.
Доказательства были неубедительными. Я их тщательно изучила. И если
они не убедительны для меня, то не убедят и суд", – отметила
прокурор.Стрижевская не уточнила, что именно сочла
неубедительным.Она добавила, что новое подозрение Бубенчику вручать
вечером 5 апреля."Думаю, мы будем свидетелями очень прозрачного
судебного процесса", – отметила прокурор.В феврале 2016 года в
интервью изданию Bird in Flight Бубенчик рассказывал, что утром 20
февраля 2014 года он убил из автомата Калашникова двух
командиров "Беркута". "Они стреляли по баррикадам в упор,
нагло. Я выбирал тех, кто командовал. Слышать не мог, но видел
жестикуляцию. Расстояние небольшое, следовательно на двух
командиров потребовалось только два выстрела. Я убил их в затылок,
и это правда", – подчеркнул активист.В Генеральной прокуратуре
Украины (ГПУ) тогда отмечали, что привлечь Бубенчика к
ответственности невозможно из-за амнистии, объявленной
Верховной Радой. Он проходил по делу в качестве свидетеля, однако
от допросов уклонялся.3 апреля Бубенчика задержали и доставили
в Печерский райсуд Киева для избрания меры пресечения. В
Генеральной прокуратуре заявили, что активист подозревается в
убийстве правоохранителя и военнослужащего внутренних войск, а
также в покушении на убийство военнослужащего. Избрание меры
пресечения в этот день по ходатайству адвокатов
перенесли. 4 апреля генпрокурор Юрий Луценко заявил, что
расследованием дела Бубенчика будет заниматься другая группа
прокуроров. Глава ГПУ отметил, что считает неправильной
квалификацию его действий.
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