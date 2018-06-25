В понедельник протокол о намерении создать силы быстрого кибернетического реагирования подписали в Люксембурге министры обороны Литвы, Эстонии, Хорватии, Нидерландов и Румынии. Франция, Испания, Польша и Финляндия к инициативе примкнут к концу года, заявил BNS министр обороны Литвы Раймундас Кароблис, передает

Страны ЕС предполагают создание кибернетических команд с ротацией каждые шесть месяцев. Они могли бы прийти на помощь государствам-членам в случае крупных кибернетических инцидентов. График, как ожидается, будет утверждён в следующем году.



По словам министра, с институтами ЕС будет обсуждена возможность использования в рамках проекта средств бюджета Сообщества для закупок оборудования и программного обеспечения. К проекту на правах наблюдателей присоединятся ещё четыре страны - Бельгия, Греция, Словения и Германия. Кибернетические силы являются одним из первых проектов в рамках подписанного в прошлом году соглашения о более тесном в области оборонного сотрудничества ЕС.



Как сообщал , новые гибридные угрозы делают жизненно важным усиление киберзащиты ЕС с быстрой командой кибер-реагирования и более тесное сотрудничество с НАТО.

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