|Пять стран ЕС создадут кибернетические силы
|25.06.2018 11:43
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В понедельник протокол о намерении создать силы быстрого кибернетического реагирования подписали в Люксембурге министры обороны Литвы, Эстонии, Хорватии, Нидерландов и Румынии. Франция, Испания, Польша и Финляндия к инициативе примкнут к концу года, заявил BNS министр обороны Литвы Раймундас Кароблис, передает
Страны ЕС предполагают создание кибернетических команд с
ротацией каждые шесть месяцев. Они могли бы прийти на помощь
государствам-членам в случае крупных кибернетических инцидентов.
График, как ожидается, будет утверждён в следующем году.