АТО на Донбассе продолжается с апреля 2014 года.

Президент Петр Порошенко официально объявил, что антитеррористическая операция на Донбассе завершится в мае, информирует svodka.net.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Виннице.

«Дата завершения АТО будет в мае. Потому что мы переходим к другому формату обороны страны согласно принятому закону о реинтеграции Донбасса. Мы вводим абсолютно новые, более эффективные мероприятия с применением вооруженных сил», — сообщил глава государства.

Согласно положениям закона о реинтеграции Донбасса, формат антитеррористической операции на Донбассе будет изменен на операцию Объединенных сил.

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16 марта 2018 года Президент Петр Порошенко назначил генерал-лейтенанта Сергея Наева командующим объединенных сил.

Напомним, АТО на Донбассе продолжается с апреля 2014 года. Президент Петр Порошенко вскоре после избрания говорил, что антитеррористическая операция долго не продлится, но набег регулярных войск Российской Федерации не позволило Украине вернуть контроль над южной частью Донбасса.

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