Государственный концерн "Укроборонпром" намерен повысить меры безопасности на своих предприятиях

На месте происшествия правоохранители и спасатели констатировали подрыв одной гранаты РГД-5, а также обнаружили неподалеку еще одну - ту, которая не разорвалась, сообщает пресс-служба госконцерна.

"В результате взрыва пострадавших нет. Взрывом выбиты окна. Размер материального ущерба устанавливается" , - сообщает пресс-служба концерна.

Гендиректор ГК Павел Букин сообщил о намерении повысить меры безопасности на предприятиях "Укроборонпрома" - готовится соответствующее распоряжение.

Как сообщили в пресс-службе полиции Черкасской области, по факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хклиганство) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия. В полиции предполагают, что гранаты были брошены на территорию предприятия через окно.

ГП "НПК Фотоприбор" - стратегическое для оборонной отрасли Украины предприятие, специализирующееся на разработке и изготовлении приборов ночного видения, систем прицеливания, наведения и управления огнем для бронетанковой техники и военной авиации. Высокотехнологичная продукция предприятия применяется в танках "Булат" и "Оплот", а также противотанковых ракетных комплексах вертолетов.