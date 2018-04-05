|В Черкассах на территорию завода "Укроборонпрома" ночью бросили две гранаты
|05.04.2018 13:44
|
Государственный концерн "Укроборонпром" намерен повысить меры безопасности на своих предприятияхВ Черкассах минувшей ночью в помещение производственного цеха завода "Фотоприбор", входящая в состав "Укроборонпрома", бросили две гранаты, одна из них взорвалась.
Фото: militaryarms.ru
На месте происшествия правоохранители и спасатели констатировали подрыв одной гранаты РГД-5, а также обнаружили неподалеку еще одну - ту, которая не разорвалась, сообщает пресс-служба госконцерна.
"В результате взрыва пострадавших нет. Взрывом выбиты окна. Размер материального ущерба устанавливается" , - сообщает пресс-служба концерна.
Гендиректор ГК Павел Букин сообщил о намерении повысить меры безопасности на предприятиях "Укроборонпрома" - готовится соответствующее распоряжение.
Как сообщили в пресс-службе полиции Черкасской области, по факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хклиганство) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия. В полиции предполагают, что гранаты были брошены на территорию предприятия через окно.
ГП "НПК Фотоприбор" - стратегическое для оборонной отрасли Украины предприятие, специализирующееся на разработке и изготовлении приборов ночного видения, систем прицеливания, наведения и управления огнем для бронетанковой техники и военной авиации. Высокотехнологичная продукция предприятия применяется в танках "Булат" и "Оплот", а также противотанковых ракетных комплексах вертолетов.
Напомним, что н а полигоне в Кривом Роге подорвались трое военнослужащих .