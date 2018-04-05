На данный момент ведется расследование инцидента

5 апреля этого года поступило сообщение, что несколько человек получили ранения в городе Ткибули в районе шахты Миндели. На место происшествия отправились правоохранительные органы и скорая помощь", - сообщает МВД Грузии.

В результате оползня погибли шесть шахтеров. Кроме того, три человека получили ранения.

Согласно предварительной информации, в шахте деформировалась стена, из-за чего обвалилось ее своды.

На данный момент ведется расследование инцидента.