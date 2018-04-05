|В Грузии в результате обвала шахты погибли шесть человек
|05.04.2018 13:45
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На данный момент ведется расследование инцидентаВ результате обвала свода шахты на западе Грузии погибли шесть человек, еще трое получили ранения.
Фото: EPA/UPG
5 апреля этого года поступило сообщение, что несколько человек получили ранения в городе Ткибули в районе шахты Миндели. На место происшествия отправились правоохранительные органы и скорая помощь", - сообщает МВД Грузии.
В результате оползня погибли шесть шахтеров. Кроме того, три человека получили ранения.
Согласно предварительной информации, в шахте деформировалась стена, из-за чего обвалилось ее своды.
На данный момент ведется расследование инцидента.
Напомним, что в Южно-Африканской Республике освободили всех 955 шахтеров , которые были заблокированы с вечера среды в шахте по добыче золота.
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