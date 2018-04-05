Погода, Новости, загрузка...
В Грузии в результате обвала шахты погибли шесть человек
05.04.2018 13:45
В Грузии в результате обвала шахты погибли шесть человек
На данный момент ведется расследование инцидента
В результате обвала свода шахты на западе Грузии погибли шесть человек, еще трое получили ранения.
В Грузии в результате обвала шахты погибли шесть человек Фото: EPA/UPG

5 апреля этого года поступило сообщение, что несколько человек получили ранения в городе Ткибули в районе шахты Миндели. На место происшествия отправились правоохранительные органы и скорая помощь", - сообщает МВД Грузии.

В результате оползня погибли шесть шахтеров. Кроме того, три человека получили ранения.

Согласно предварительной информации, в шахте деформировалась стена, из-за чего обвалилось ее своды.

На данный момент ведется расследование инцидента.

Напомним, что в  Южно-Африканской Республике освободили всех 955 шахтеров , которые были заблокированы с вечера среды в шахте по добыче золота.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить