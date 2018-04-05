Правительство Финляндии дало дозволение на строительство российского газопровода "Северный поток-2" в финской исключительной экономической зоне, от этой страны необходимо еще одно дозволение. Об этом сообщили в прес-службе российского "Газпрома".

"Сегодня компания Nord Stream 2 AG получила дозволение правительства Финляндии на строительство газопровода "Северный поток-2" в финской исключительной экономической зоне", - говорится в сообщении.

Указано, что согласие на участок морского газопровода протяженностью 374 км в финской исключительной экономической зоне вне территориальных вод выдано министерством экономики и занятости Финляндии.

Сообщается также, что в Финляндии компании Nord Stream 2 необходимо получить два разрешения на строительство и эксплуатацию "Северного потока-2".

"Второе дозволение в соответствии с законом о воде ожидается в ближайшие недели... Процедуры получения разрешений в других странах вдоль маршрута газопровода - Швеции, России и Дании, идут по графику", - добавили в компании.

Напомним, в Германии компания Nord Stream 2 AG получила полный комплект разрешений.

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