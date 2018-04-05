|В России упал вертолет
|05.04.2018 13:51
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В Шпаковском районе Ставропольского края произошло падение вертолета Ми-2 сельхозавиации, в результате чего пострадал один человек — пилот воздушного судна, заявили в МЧС России.
В России в Шпаковском районе Ставропольского края, в нескольких километрах от станицы Новомарьевской, потерпел крушение вертолет Ми-2. Об этом в четверг, 5 апреля, информирует svodka.net.
По предварительным данным ГУ МЧС региона, на борту находился пилот, он выжил.
«В восьми километрах к западу от станицы Новомарьевской, в сторону станицы Филимоновская, произошло падение вертолета Ми-2 сельхозавиации. Пострадал один человек», — сообщил изданию глава пресс-службы ГУ МЧС РФ по Ставрополе Олег Дегтярев.
Сейчас на месте аварии работают спасатели. Обстоятельства чрезвычайного происшествия выясняются.
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Ранее сообщалось, что в США крупнейший военный вертолет морского флота потерпел катастрофу во время учебной миссии в Южной Калифорнии, в результате чего все четыре члена экипажа погибли.