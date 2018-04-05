В Шпаковском районе Ставропольского края произошло падение вертолета Ми-2 сельхозавиации, в результате чего пострадал один человек — пилот воздушного судна, заявили в МЧС России.

В России в Шпаковском районе Ставропольского края, в нескольких километрах от станицы Новомарьевской, потерпел крушение вертолет Ми-2. Об этом в четверг, 5 апреля, информирует svodka.net.

По предварительным данным ГУ МЧС региона, на борту находился пилот, он выжил.

«В восьми километрах к западу от станицы Новомарьевской, в сторону станицы Филимоновская, произошло падение вертолета Ми-2 сельхозавиации. Пострадал один человек», — сообщил изданию глава пресс-службы ГУ МЧС РФ по Ставрополе Олег Дегтярев.

Сейчас на месте аварии работают спасатели. Обстоятельства чрезвычайного происшествия выясняются.

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Ранее сообщалось, что в США крупнейший военный вертолет морского флота потерпел катастрофу во время учебной миссии в Южной Калифорнии, в результате чего все четыре члена экипажа погибли.

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