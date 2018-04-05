"Детей, которые сгорели в этом аду, спасатели просто убили". Востриков и его теща обратились в Путину. Видео
05.04.2018 13:52
Житель российского Кемерово Игорь Востриков, потерявший в
результате пожара в торговом центре "Зимняя вишня" жену, сестру и
троих детей, опубликовал 5 апреля "Вконтакте" видеообращение к
президенту России Владимиру Путину. По его словам, он хочет, чтобы
президент России "знал, что творится". Востриков и мать его
погибшей жены Ольга Тиханкина на видео раскритиковали действия
пожарных и сотрудников министерства чрезвычайных ситуаций РФ во
время трагедии. Они обвинили в коррумпированности и
непрофессионализме структуру МЧС РФ. "Детей, которые сгорели в этом
аду, спасатели просто убили... Выносили баллоны, а не детей", –
заявила Тиханкина. По словам Вострикова, "чиновники на своей шкуре
ничего не испытали, они с удовольствием берут взятки". Видео
опубликовано на канале Смех и грех Prodaction в YouTube. |
Сегодня 14.41 | комментариев: Пожар в Кемерово произошел 25
марта. Согласно заявлению местных властей, возгорание
возникло в детской батутной комнате. По данным министерства
чрезвычайных ситуаций РФ, в результате происшествия погибли 64
человека, между них – 41 ребенок.По факту
инцидента Следком РФ открыл уголовное дело по ст. 109,
219 и 238 (причинение смерти по неосторожности; нарушение
требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности
смерть двух и более лиц; оказание услуг, не отвечающих требованиям
безопасности) Уголовного кодекса РФ.В ходе расследования арестовали
семь человек: технического директора ОАО "Кемеровский кондитерский
комбинат" Георгия Соболева, руководителя компании "Системный
интегратор", установившей систему противопожарной безопасности в
ТЦ, Игоря Полозиненко, сотрудника этой компании Александра
Никитина, охранника Сергея Антюшина, генерального директора
компании – собственника сгоревшего здания Юлию Богданову,
главу инспекции государственного строительного надзора Кемеровской
области Танзилию Комкову и управляющую сгоревшим
ТЦ Надежду Судденок.Короткое замыкание в пучке высоковольтных
проводов, нависавшем над детской батутной площадкой в "Зимней
вишне", является наиболее вероятной причиной возгорания,
заявили в Следкоме России 2 апреля.видео Видео: Смех и грех Prodaction / YouTube