Житель российского Кемерово Игорь Востриков, потерявший в результате пожара в торговом центре "Зимняя вишня" жену, сестру и троих детей, опубликовал 5 апреля "Вконтакте" видеообращение к президенту России Владимиру Путину. По его словам, он хочет, чтобы президент России "знал, что творится". Востриков и мать его погибшей жены Ольга Тиханкина на видео раскритиковали действия пожарных и сотрудников министерства чрезвычайных ситуаций РФ во время трагедии. Они обвинили в коррумпированности и непрофессионализме структуру МЧС РФ. "Детей, которые сгорели в этом аду, спасатели просто убили... Выносили баллоны, а не детей", – заявила Тиханкина. По словам Вострикова, "чиновники на своей шкуре ничего не испытали, они с удовольствием берут взятки". Видео опубликовано на канале Смех и грех Prodaction в YouTube. | Сегодня 14.41 | комментариев: Пожар в Кемерово произошел 25 марта. Согласно заявлению местных властей, возгорание возникло в детской батутной комнате. По данным министерства чрезвычайных ситуаций РФ, в результате происшествия погибли 64 человека, между них – 41 ребенок.По факту инцидента Следком РФ открыл уголовное дело по ст. 109, 219 и 238 (причинение смерти по неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) Уголовного кодекса РФ.В ходе расследования арестовали семь человек: технического директора ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" Георгия Соболева, руководителя компании "Системный интегратор", установившей систему противопожарной безопасности в ТЦ, Игоря Полозиненко, сотрудника этой компании Александра Никитина, охранника Сергея Антюшина, генерального директора компании – собственника сгоревшего здания Юлию Богданову, главу инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилию Комкову и управляющую сгоревшим ТЦ Надежду Судденок.Короткое замыкание в пучке высоковольтных проводов, нависавшем над детской батутной площадкой в "Зимней вишне", является наиболее вероятной причиной возгорания, заявили в Следкоме России 2 апреля.видео Видео: Смех и грех Prodaction / YouTube Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки видео россии безопасности детей чрезвычайных Теги: мир