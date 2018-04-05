С давних времен иконы украшают не только стены храмов и церквей, но и дома верующих людей.

Чтобы иконы стали оберегом для вашего жилища, а образы святых помогали вам в любую трудную минуту, необходимо правильно расположить их, пишет со ссылкой на .

Мне ещё говорила моя бабушка что каждой иконе в доме своё место. Теперь вспоминая её слова, я понимаю как важно знать где расположить священный образ в доме.

Ещё наши предки придавали особое значение иконам и ставили их в самом лучшем углу дома. В быту его называли «красным». Это было самое почётное и красивое место! Не редко рядом ставили обеденный стол, таким образом создавалось ощущение что святые изображённые на иконах становились частью семьи рода.

«Красный» угол одно из самых важных мест в доме. Не допускалось ставить туда посторонние предметы, грязные вещи, картинки. Это может навлечь неприятности на дом или квартиру т.к. сила икон может быть «забита» чужой энергетикой.

Лучшее место для иконы восточной части дома, как делали наши деды. Если вы решили расположить её на кухне, то непременно молитесь перед приёмом пищи. Расположите её близко от обеденного стола и не в коем случае не рядом с электроникой.

Так вы тоже можете свести на «нет» всю силу иконы. Отнеситесь к ней с должным почтением. Ей необходимо отдельное, очищенное место. Рядом не должно быть книг с посторонним содержанием, символов других религий, фотографий и картин.

Так же икону можно повесить рядом с детской кроваткой, что бы она берегла сон и покой ребёнка. Но, так что бы он до неё не дотянулся. Это не игрушка.

Немалую роль играют расположение образов на иконостасе. В центре должен быть лик Иисуса Христа. Справа Богородицы, а слева Иоанна Крестителя. Если у вас есть другие иконы, соблюдайте правило — образ Спасителя должен быть выше всех.

Правильно расположив иконы в своей квартире, вы сможете защитить себя и свою семью от бед и несчастий, а во время молитвы ничто не сможет воспрепятствовать вашему обращению к святым. Максимально обезопасить свою квартиру вам помогут иконы-обереги.















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