Актер Харри Смис предстанет перед судом за убийство женщины по имени Урания Ламбер в возрасте 80 лет. Об этом сообщает Daily Mail .

Британский актер толкнул женщину на одной из улиц Лондона, находясь в состоянии алкогольного опьянения. После этого она упала, в результате чего ударилась о металлическую конструкцию головой.

Ламбер госпитализировали в медицинское учреждение, но уже скоро выписали. Через два дня ее снова доставили в больницу в связи с обнаруженным кровоизлиянием в мозг. На следующий день женщина скончалась.

Отмечается, что Ламбер проходила мимо актера, когда тот дебоширил и пинал машину полиции.

Дочь женщина отметила, что та оказалась "не в том месте, и не в то время".

Как сообщал svodka.net ранее, в Объединенных Арабских Эмиратах туристка из Российской Федерации в состоянии алкогольного опьянения напала на женщину-полицейскую, а также разбила стекло автомобиля правоохранителей.

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