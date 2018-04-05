Формат проведения Антитерористинои операции на Востоке Украины будет завершена в мае этого года и состоится переход на новый формат – операцию Объединенных сил.

Об этом сегодня заявил Президент Украины Петр Порошенко во время пресс-конференции региональным СМИ в Виннице, передает

«Ибо дата окончания АТО будет в мае. Мы переходим к другому формату обороны страны в соответствии с принятым законом о реинтеграции Донбасса. Мы вводим абсолютно новые, более эффективные меры по применению Вооруженных сил, расширением наших оборонных возможностей. И делаем это потому, что видим резкий рост уровня угрозы на Востоке нашего государства», – подчеркнул он.

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