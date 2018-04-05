Общая сумма задолженности по выплате заработной платы на протяжении января - февраля 2018 года увеличилась на 3,7%, передает со ссылкой на данные Госстатистики.

“Общая сумма задолженности по выплате заработной платы на протяжении января — февраля 2018 года увеличилась на 3,7%, или на 87,5 млн грн, и на 1 марта текущего года составила 2 455,9 млн грн, что составляет 4% фонда оплаты труда , начисленного за февраль 2018 года”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что задолженность перед работниками экономически активных предприятий на протяжении января — февраля 2018 года увеличилась на 3,5%, или на 45,1 млн грн, и на 1 марта текущего года составила 1 317,5 млн грн.

В региональном разрезе рост суммы задолженности экономически активных предприятий состоялся в 16 регионах, а больше только в Донецкой (на 48,7 млн грн), Запорожской (на 45,1 млн грн) и Сумской (на 25,5 млн грн) областях.

Количество работников, которые кстати не получили заработную плату на 1 марта 2018 года, составило 115,1 тыс. человек, или 1,5% от среднесписочной численности штатных работников, занятых в экономике. Каждому из указанных работников не выплачено в среднем 11 441 грн, что в 1,5 раза больше средней заработной платы за февраль 2018 года.

Напомним, правительство решило проблему с выплатой зарплат шахтерам: 70% выручки от продажи угля, угледобывающие предприятия которые имеют долги по зарплатам, должны направлять на погашение долгов перед шахтерами.

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