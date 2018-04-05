Юлия Скрипаль, которую вместе с отцом, экс-полковником ГРУ Сергеем Скрипалем пытались отравить в британском Солсбери, считает, что ее двоюродной сестре Виктории не дадут визу в Великобританию.

Такое мнение она высказала во время телефонного разговора, обнародованного в эфире телеканала "Россия 24". Ведущие телеканала оговорились, что у них нет доказательств подлинности записи, хотя она была предоставлена самой Викторией Скрипаль.

"Если я завтра получу визу, я к тебе в понедельник прилечу", — сказала в разговоре Виктория Скрипаль.

"Тебе визу никто не даст, Вика", — ответила Юлия.

"В общем, я тоже так думаю", — отреагировала Виктория.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.

По словам племянницы Сергея Скрипаля Виктории, в доме бывшего полковника ГРУ в Солсбери жили два кота и две морские свинки. Неужели на них "Новичок" совершенно не подействовал?

Одного из котов уже после отравления хозяина соседи видели выбегающим из дома.

"Если их травят газом „Новичок“, то животные почему выжили?", — цитирует Викторию Скрипаль "Интерфакс".



Женщина считает, что симптомы внезапной болезни бывшего полковника ГРУ и его дочери очень похожи на отравление рыбой. Её настораживает также, что информация об их заказе в пиццерии засекречена.

"Почему эта информация засекречена? Они что там ели какое-то блюдо, которое нельзя есть или оно запрещено в Англии? Первые признаки, когда их нашли, очень похожи на отравление рыбопродуктами", — считает Виктория Скрипаль.



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