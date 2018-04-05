Отсрочка установки флагштока высотой 75 метров связана с некоторыми процедурами согласования.

Киев не успевает установить самый большой флагшток с национальным флагом ко Дню Государственного флага Украины в 2018 году, сообщил мэр столицы Виталий Кличко, информирует svodka.net.

«В этом году мы установить флаг не успеваем», – сказал Кличко в ходе расширенного правительственного совещания по вопросам децентрализации и регионального развития в Виннице.

В тоже время, мэр Киева подчеркнул, что флагшток будет установлен ко Дню флага в 2019 году.

Он отметил, что отсрочка связана с некоторыми процедурами согласования.

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