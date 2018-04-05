По мнению адвокатов беглого экс-президента Украины Виктора Януковича, показания нардепа от Оппозиционного блока Михаила Добкина по делу о госизмене бывшего главы государства нужны для "полного, объективного, всестороннего" исследования обстоятельств дела. Защита Януковича хочет допросить Добкина Фото предоставлено телеканалом NewsOne "Мы считаем, что показания Добкина нужны для полного, объективного, всестороннего исследования обстоятельств, изложенных в обвинительном акте. Просим обеспечить его допрос", – сказала адвокат Андриана Фозекош.Защитник Виталий Сердюк добавил, что показания Добкина могут быть ценными, и попросил назначить допрос после 11 апреля, так как политика до этого времени не будет в стране.Прокуроры выступили против допроса Добкина."Ходатайство должно быть обоснованным. Сторона защиты имеет в распоряджении только согласие Добкина на допрос в суде. Но в то же время из этого согласия непонятно, свидетелем каких событий он является. Там не написано, что он свидетель событий февраля... Сторона защиты за 16 месяцев не удосужилась собрать какие-то объяснения, открыть их стороне обвинения... За это время она не доказала суду необходимость вызова данного лица", – сказал прокурор.Суд удовлетворил ходатайство о допросе Добкина.Янукович был президентом Украины с 2010-го по 2014 год, после бегства из страны находится в России. В Оболонском суде Киева рассматривают дело по обвинению Януковича в госизмене. Ему инкриминируют три статьи Уголовного кодекса Украины: ч. 5 ст. 27 (государственная измена), ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны), ч. 3 ст. 110 (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия).21 марта суд приступил к допросам свидетелей защиты. В тот день была допрошена Оксана Медиева, которая заявила, что не видела гибели ни одного крымчанина по дороге из Киева в Крым в феврале 2014 года. Суд также дал согласие на допрос по видеоконференцсвязи бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова, экс-министра обороны Павла Лебедева, бывшего командующего внутренними войсками Станислава Шуляка, начальника охраны Януковича Константина Кобзаря и личного охранника экс-президента Сергея Бернацкого. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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