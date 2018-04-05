Допрос внефракционного нардепа Надежды Савченко с применением полиграфа, на проведении которого в рамках дела о подготовке госпереворота настаивала прокуратура, не состоялся.

В Киевском институте судебных экспертиз завершилась психофизиологическая экспертиза политика, сообщает ««.

Как стало известно, Савченко не согласилась на допрос, поскольку не были согласованы все процессуальные вопросы. В частности адвокаты нардепа сообщили, что им не позволили ознакомиться с материалами дела, из-за чего они не могли подготовиться к допросу.

В результате было проведено только исследование психологического состояния Савченко, которое длилось около часа в закрытом формате.

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По словам стороны защиты, допрос может быть проведен в следующий раз, когда будут согласованы все процессуальные моменты.

Как пояснил заведующий отделом психологических исследований Киевского института судебных экспертиз Юрий Ирхин, с Савченко провели беседу, во время которой были выяснены отдельные вопросы.

«Она положительно настроена на исследования, но без применения полиграфа, так как не решены некоторые процессуальные вопросы. Вот и все», — отметил знаток, передает .

Он также напомнил, что судебно-психологическая экспертиза с применением компьютерного полиграфа проводится исключительно по добровольному согласию.

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