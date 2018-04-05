Миротворческая задача ООН в Донбассе будет оправданной только в том случае, если остановит инфильтрацию российских войск и вооружения на оккупированную территорию Украины. Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак.

"Эта задача только тогда будет иметь смысл, если приведет к разоружению незаконных вооруженных формирований, возьмет под контроль 400 км российско-украинской границы... Тогда уже можно будет говорить об адекватных политических процессах и реинтеграции Донецка и Луганска", - отметил глава Минобороны.

Он также отметил, что в настоящее время уже идут переговоры, дискуссии и поиски приемлемых вариантов размещения, состава и мандата контингента ООН.

Полторак считает, что выходом из ситуации на Донбассе является политико-дипломатический мирный метод.

"У нас нет альтернативы, кроме как одновременно усиливать вооруженные силы, причем настолько, чтобы они были готовы не только к обороне, но и к освобождению оккупированных территорий", - резюмировал министр.

Как сообщал svodka.net ранее, министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что так называемые мирные инициативы России на самом деле являются "шубкой овцы у волка" .

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