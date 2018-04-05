В среду 38 гринд (черных дельфинов) выбросились на западный берег острова Южный Новой Зеландии, сообщает со ссылкой на Daily Mail.

"Наши сотрудники прибыли в район, вероятно, через 12 часов после того, как все произошло", - сообщил представитель новозеландского национального природоохранного ведомства.

Сообщают, что это произошло в труднодоступном районе близко от устья реки Окуру, следовательно дельфинов заметили не сразу.

Так, 28 животных погибли, спасатели и местные жители пока не могут помочь выжившим гриндам выбраться на глубину из-за сильного ветра и высоких волн.

Длина гринд составляет от 4 до 8 метров, а вес в среднем - около 800 кг.

Напомним, более 150 черных дельфинов (гринд) выбросились на берег в Западной Австралии.

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