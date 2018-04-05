Об этом президент Петр Порошенко заявил в Виннице в ходе встречи с региональными журналистами.

«Мы вводим новые, более эффективные меры по применению вооруженных сил. Мы делаем это, потому что видим резкий рост уровня угрозы на востоке нашего государства… Режим АТО координировался через руководство СБУ, сейчас будет переведен к руководству вооруженных сил», — добавил Порошенко.

По его словам, формат АТО будет переведен в соответствующий военный формат под руководством генерала Сергея Наева.

В ходе выступления Порошенко также назвал децентрализацию действенным противоядием от федерализации страны. По словам президента, внедрение децентрализации в Украине будет продолжаться.

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