Антитеррористическая операция на Донбассе закончится в мае.

Об этом заявил президент Петр Порошенко во время пресс-конференции в Виннице для региональных СМИ, передает «Украинская правда».

«Дата окончания АТО будет в мае. Мы переходим к другому формату обороны страны в соответствии с принятым законом (о реинтеграции Донбасса – Ред.). Мы внедряем новые более эффективные меры с применением вооруженных сил», — сказал он.

«Мы делаем это, потому что видим резкий рост уровня угрозы на востоке нашего государства… Режим АТО, когда это все координировалось через руководство СБУ, сейчас будет переведен к руководству Вооруженных сил», — добавил Порошенко.

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