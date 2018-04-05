В результате взрыва на полигоне в Кривом Роге пострадало трое бойцов Национальной гвардии Украины. Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины в Twitter.

«Во время мероприятий по военный подготовке подразделений Нацгвардии в результате взрыва неустановленного предмета пострадали трое военнослужащих НГУ», – говорится в сообщении, информирует svodka.net.

Пострадавших госпитализировали.

Пресс-служба Нацгвардии в Facebook сообщила, что взрыв произошел на полигоне 17-й танковой бригады Вооруженных сил Украины около 8.45. Военнослужащие получили ранения в ходе подготовки к стрельбам.

«Военнослужащие Нацгвардии шли устанавливать мишени для стрельбы из снайперского оружия и на пути подорвались на неизвестном боеприпасе. Стоит отметить, что на момент происшествия проходила подготовка к стрельбе и военнослужащие боеприпасов еще не получали», – говорится в сообщении.

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Об инциденте сообщили в военную прокуратуру Криворожского гарнизона, проводится расследование.

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