|
Бубенчик: Невозможно обвинять защитника своего народа
|
05.04.2018 14:07
|
Активист Евромайдана Иван Бубенчик считает, что прокуратура
отозвала подозрение против него, поскольку "народ поддержал, а
фейковая власть испугалась". | Бубенчик заявил о готовности
и в дальнейшем защищать Украину Скриншот: Телеканал Прямий /
YouTube "Рассчитывайте на меня, если еще нужна будет защита. Я –
защитник Украины и буду защищать свой народ, несмотря на то, что
кто-то хочет придумать или обвинить меня. Невозможно обвинять
защитника своего народа в чем-то", – заявил активист.Бубенчик
считает, что прокуратура отозвала подозрение против него, поскольку
"народ поддержал, а фейковая власть испугалась".ВИДЕОВидео: Телеканал Прямий
/ YouTube В феврале 2016 года в интервью изданию Bird in Flight
Бубенчик рассказывал, что утром 20 февраля 2014 года он убил
из автомата Калашникова двух командиров "Беркута". "Они
стреляли по баррикадам в упор, нагло. Я выбирал тех, кто
командовал. Слышать не мог, но видел жестикуляцию. Расстояние
небольшое, следовательно на двух командиров потребовалось только
два выстрела. Я убил их в затылок, и это правда", – подчеркнул
активист.В Генеральной прокуратуре Украины (ГПУ) тогда отмечали,
что привлечь Бубенчика к ответственности невозможно из-за
амнистии, объявленной Верховной Радой. Он проходил по делу в
качестве свидетеля, однако от допросов уклонялся.3 апреля Бубенчика
задержали и доставили в Печерский райсуд Киева для
избрания меры пресечения. В Генеральной прокуратуре заявили,
что активист подозревается в убийстве правоохранителя и
военнослужащего внутренних войск, а также в покушении на убийство
военнослужащего. Избрание меры пресечения в этот день по
ходатайству адвокатов перенесли. 4 апреля генпрокурор Юрий
Луценко заявил, что расследованием дела Бубенчика будет
заниматься другая группа прокуроров. Глава ГПУ отметил, что
считает неправильной квалификацию его действий.Утром 5 апреля в
Печерском районном суде старший прокурор по делу Бубенчика Анжела
Стрижевская отозвала подозрение. Как пояснила Стрижевская, она
сочла, что квалификация, которая была в старом подозрении,
недостаточно обоснованная, а доказательства были
неубедительными. Новое подозрение Бубенчику вручат вечером 5
апреля.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира