Активист Евромайдана Иван Бубенчик считает, что прокуратура отозвала подозрение против него, поскольку "народ поддержал, а фейковая власть испугалась". | Бубенчик заявил о готовности и в дальнейшем защищать Украину Скриншот: Телеканал Прямий / YouTube "Рассчитывайте на меня, если еще нужна будет защита. Я – защитник Украины и буду защищать свой народ, несмотря на то, что кто-то хочет придумать или обвинить меня. Невозможно обвинять защитника своего народа в чем-то", – заявил активист.Бубенчик считает, что прокуратура отозвала подозрение против него, поскольку "народ поддержал, а фейковая власть испугалась".ВИДЕО Видео: Телеканал Прямий / YouTube В феврале 2016 года в интервью изданию Bird in Flight Бубенчик рассказывал, что утром 20 февраля 2014 года он убил из автомата Калашникова двух командиров "Беркута". "Они стреляли по баррикадам в упор, нагло. Я выбирал тех, кто командовал. Слышать не мог, но видел жестикуляцию. Расстояние небольшое, следовательно на двух командиров потребовалось только два выстрела. Я убил их в затылок, и это правда", – подчеркнул активист.В Генеральной прокуратуре Украины (ГПУ) тогда отмечали, что привлечь Бубенчика к ответственности невозможно из-за амнистии, объявленной Верховной Радой. Он проходил по делу в качестве свидетеля, однако от допросов уклонялся.3 апреля Бубенчика задержали и доставили в Печерский райсуд Киева для избрания меры пресечения. В Генеральной прокуратуре заявили, что активист подозревается в убийстве правоохранителя и военнослужащего внутренних войск, а также в покушении на убийство военнослужащего. Избрание меры пресечения в этот день по ходатайству адвокатов перенесли. 4 апреля генпрокурор Юрий Луценко заявил, что расследованием дела Бубенчика будет заниматься другая группа прокуроров. Глава ГПУ отметил, что считает неправильной квалификацию его действий.Утром 5 апреля в Печерском районном суде старший прокурор по делу Бубенчика Анжела Стрижевская отозвала подозрение. Как пояснила Стрижевская, она сочла, что квалификация, которая была в старом подозрении, недостаточно обоснованная, а доказательства были неубедительными. Новое подозрение Бубенчику вручат вечером 5 апреля. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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