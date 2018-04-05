В ночь на четверг, 5 апреля, в цех предприятия НПК "Фотоприбор", которое входит в состав государственного концерна "Укроборонпром" кинули две гранаты. Об этом сообщили в пресс-службе концерна.

"5 апреля в 2:05 в помещении производственного цеха черкасского ГП "НПК Фотоприбор", входящего в состав ГК "Укроборонпром", зафиксировано срабатывание охранной сигнализации и взрыв. На место происшествия вызваны представители полиции, СБУ и ГСЧС. При осмотре помещения, по следам воронки и обломков, констатировано подрыв одной гранаты типа РГД-5 и зафиксировано еще одну гранату этого типа, которая не разорвалась через невытянутую полностью чеку", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в результате взрыва никто не пострадал, однако в здании выбило окна. Размер материального ущерба устанавливается.

По словам генерального директора концерна Павла Букина, готовится распоряжение о повышении мер безопасности на предприятиях.

Полиция квалифицировала взрыв как "хулиганство".

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