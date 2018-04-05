Действующий закон о дипслужбе был принят еще в сентябре 2001 года

Новеллами в законопроекте есть положения, касающиеся подходов к профессиональному обучению должностных лиц дипломатической службы в отраслевом заведении последипломного образования, урегулирование вопроса пребывания должностных лиц дипломатической службы в распоряжении Министерства иностранных дел Украины перед направлением в долгосрочную командировку для профессиональной подготовки и после завершения такой командировки.

Во время обсуждения законопроекта министр иностранных дел Павел Климкин отметил, что впервые на законодательном уровне этот закон вводит обязательность ротации должностных лиц дипломатической службы. "Должностные лица дипломатической службы подлежат ротации и направляются в долгосрочную командировку с учетом уровня их профессиональной компетентности, служебной необходимости. Участие должностных лиц дипломатической службы в ротации является обязательным условием прохождения ими дипломатической службы", - говорится в законе.

Рада определила, что министр иностранных дел возглавляет Министерство иностранных дел, осуществляет руководство деятельностью органов дипломатической службы, утверждает структуру органов дипломатической службы, а также выполняет другие функции. Законом определяется специфика оплаты труда, социального и медицинского обеспечения работников дипломатической службы.

Согласно пояснительной записке законопроекта в редакции, представленной президентом, реализация положений закона потребует дополнительных расходов из Государственного бюджета Украины на уровне 62600000 гривен.

В системе органов и должностных лиц дипслужбы определяется, что государственный секретарь Министерства иностранных дел Украины обеспечивает деятельность органов дипломатической службы и в соответствии с утвержденной министром структуры органов дипломатической службы утверждает их штатные расписания и сметы.