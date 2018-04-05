Еще одна представительница Украины вышла в четвертьфинал парного разряда турнира категории WTA Premier, что происходит в Чарльстоне (США), передает со ссылкой на сайт WTA.

В первом раунде киевлянка Екатерина Бондаренко в дуэте с Александрой Крунич из Сербии преодолели четвертых сеяных турнира - Катержину Синякову и Барбору Крейчикову - 6:2, 1:6, 10:5.

В борьбе за путевки в полуфинал дуэт во главе с Бондаренко сыграет с украинкой Надеждой Киченок и Анастасией Родионовой из Австралии, которые накануне победили в матче другую украинскую-австралийскую пару - Людмилу Киченок/Монику Адамчак.

Добавим, что в одиночном разряде Бондаренко не сумела преодолеть первый круг, а другая представительница Украины Даяна Ястремская потерпела поражение во втором раунде одиночного турнира.

Как сообщал Цуренко уступила на старте турнира в Чарльстоне.

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