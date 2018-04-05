В Украине планируется создание нового правоохранительного органа, который получит очень широкие полномочия

Об этом на своей странице в написал народный депутат от БПП Мустафа Найем, передает .

«Рядом с нами рождается новый пугало, с которым мы потом героически будем бороться. Это орган который переберет на себя все функции следствия у Генпрокуратуры и получит рычаги давления на НАБУ, САП, , депутатов, судей, губернаторов и так далее», — написал он.

По словам Найема, вчера, 30 апреля, в Государственном бюро расследований избрали Совет общественного контроля (СОК).

«Процедура, по которой избирался якобы контролирующий орган полностью извращает вообще суть этого органа. Среди членов СОК представители организаций, у которых нет ни истории, ни исследований, ни опыта работы, ни элементарной веб-страницы! Зато есть известные представители карманных организаций кланов и групп, не брезговавших помогать заядлым ворам и преступникам уже сейчас, после Майдана», — отметил Найем.

Политик отметил, что несколько раз общался с директором СОК Романом Трубой. Найем советовал ему быть самостоятельным и не искать опоры у политиков, полагаясь на специалистов и гражданское общество. По мнению нардепа, процессы, которые происходят в ГБР, свидетельствуют об обратном.

«Сборы» прошли с множеством нарушений, которых довольно не на один иск. Я искренне надеюсь, что у Романа Михайловича хватит сил и понимания, чтобы не утверждать этот состав РГК, разобраться в ситуации и утвердить нормальную процедуру избрания нового состава общественного совета», — резюмировал Найем.

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