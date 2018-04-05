Украинская певица Ани Лорак, работающая в России, позировала для фото в халате. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Ани Лорак: Спокойной ночи Фото: anilorak / Instagram "Спокойной ночи", – написала она в посте от 4 апреля. * Good night .. Публикация от Ани Лорак (@anilorak) 4 Апр 2018 в 11:39 PDT Пользователи Instagram недавно раскритиковали Ани Лорак за слишком откровенные наряды."Задолбала в купальниках выходить, очень стыдно за нее", – написала lubovkisa356."Куда катится мир? Уже пошлость и дешевая вульгарщина становятся нормой! Но это только духовно слепые люди могут восторгаться таким беспределом!" – прокомментировала vitalino4ka35."Чем старше становится, тем чаще она в трусах выступает. Ужасно. Хотя она никогда стильно не одевалась", – заявила ksu16087309.25 февраля Лорак выступила в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге.Певица активно гастролирует в РФ. Там она рассказала о своей миссии объединения "братских" народов и сравнила Украину с больной матерью.Еще в 2014 году активисты в Киеве упрекали певицу в получении награды российской музыкальной премии.Ани Лорак выступила 14 ноября 2017 года на сцене Дворца искусств "Украина" на шоу, посвященном 15-летию балета Freedom. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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