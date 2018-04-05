Одним из характерных синдромов при диагнозе «Русская весна» была навязчивая идея «Русские своих не бросают». Это как бы объясняло все – набег в чужую страну, оккупация, оголтелая борьба за какие-то непонятные пациентам «права русскоязычного населения». Свои? Вот и не бросаем. Припремся, даже если не звали. Впрочем, хватало откровенно запущенных психиатрией случаев, когда таки просили «ввести и не бросать». Так вот, как и бывает с синдромами и отклонениями – все это ложь от начала и до конца.

Свежий пример для самых упрямых берем в качестве новости прямо из российской «Комсомолки». Боевика Николая Трегуба из Винницкой области, который воевал на стороне боевиков на Донбассе, намерены депортировать в Украину. Соответствующее решение принял Московский областной суд. Он успел отличиться – воевал в Славянске, потом в банде Моторолы. Был ранен в Донецком аэропорту. После лечения уехал на Россию. Числится в базе «Миротворца». Наверное, чувствовал себя героем и рассчитывал на трогательное отношение. Не вышло. Российские власти часто допускают стратегически и тактические ошибки, но правило «Предавший один раз – предаст снова» у них забито в мозгах накрепко.

Что ждет Николая Трегуба в Украине бесспорно на примере его брата Андрея. Он уже отбывает свои 9 лет за участие в НВФ на Донбассе. Но ечь сейчас не об украинской Фемиде, а об отношении российской власти к завербованным в нашей стране боевикам. Вы для них никто. Расходный материал, который совершенно не жалко отправить в украинскую тюрьму. Воюй или сиди – но у себя. Вот такая простая логика. Может, своих они и не бросают (хотя еще как бросают), но украинские предатели для них даже не «свои». Будешь жить, пока приносишь пользу. Возможно покормят и покажут по телевизору. Но результат – как в супермаркете. Сколько не выбирай, сколько не броди, но впереди непременно ждет касса, на которой нужно платить.

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