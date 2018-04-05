В январе Украина увеличила экспорт товаров в страны ЕС на 43,4% по сравнению с январем 2017 года, а импорт из ЕС за этот период увеличился на 25,2%, передает со ссылкой на данные Госстатистики.

"В январе объем экспорта товаров в страны Европейского Союза составил 1707,6 млн долл., или 45,8% от общего объема экспорта, и увеличился по сравнению с январем 2017 года на 516,5 млн долл., или на 43,4%", - говорится в сообщении.

Наибольшие объемы экспорта в страны ЕС составляли продукция агропромышленного комплекса и пищевой промышленности - 31,2% от общего объема экспорта, недрагоценные металлы и изделия из них - 23,3%, минеральные продукты - 14,4%.

Самые большие экспортные поставки товаров между стран-членов ЕС осуществлялись в Польшу, Италию, Нидерланды и Германию.

Импорт товаров из стран Европейского Союза составил 1513,7 млн долл., или 37,8% от общего объема, и увеличился против соответствующего периода 2017 года на 304,4 млн долл., или 25,2%.

Самые большие объемы импорта товаров из стран ЕС составляли продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности - 21,9%, электрические и механические машины - 20,6%, минеральные продукты - 12,7%, товары агропромышленного комплекса и пищевой промышленности - 11,5%, средства наземного транспорта, летательные аппараты, плавучие средства - 8,2%.

Среди стран ЕС наиболее значимые импортные поступления товаров осуществлялись из Германии, Польши, Франции и Италии.

Напомним, по данным НБУ, в январе феврале 2018 года Украина увеличила экспорт товаров на 16,6%, а импорт - на 19%.

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