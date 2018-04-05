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У покойников будут изымать органы для донорства без согласия родных
05.04.2018 14:23
У покойников будут изымать органы для донорства без согласия родных По теме:

Сенат Мексики одобрил реформу системы здравоохранения, предполагающую автоматическое отнесение к потенциальным донорам всех скончавшихся совершеннолетних людей.

В Мексике совершеннолетними считаются люди, достигшие 18-летнего возраста, пишет  со ссылкой на .

Отметим, что данное решение приняли 75 голосами "за", ни одним "против" и при одном воздержавшемся.

Согласно предложению, у умерших людей при условии отсутствия медицинских противопоказаний органы и ткани могут изыматься для целей донорства в автоматическом порядке, без согласования с родными.

Единственным исключением из этого правила является оставленное покойным до смерти письменное заявление, в котором он запрещает использовать его органы в целях трансплантации.

Отметим, новый порядок изъятия донорских органов теперь должен получить поддержку палаты депутатов.







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