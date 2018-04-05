Украинская певица Надежда Мейхер берет уроки балетной хореографии. Мейхер: Маленькая часть нашего занятия... Фото: nadyameiher / Instagram разместила в Instagram видео своего занятия в балетном классе."Маленькая часть нашего занятия..." – написала она. Маленькая часть нашего занятия... Под чутким руководством Натальи Донец, моего прекрасного и в прямом, и в переносном смысле слова преподавателя @ballet * donets * school * . https://m.facebook.com/ballet.studio.ua/ К тому же в этой частной балетной школе можно заниматься не только таким возрастным девушкам как я))) * , но в первую очередь маленьким деткам, у которых есть все шансы стать балеринами... Люблю Вас! Хорошего дня! И пусть ЛЕНЬ и СТРАХ не мешает Вам Добиваться СВОЕЙ ЦЕЛИ * Публикация от НАДЕЖДА МЕЙХЕР-ГРАНОВСКАЯ (@nadyameiher) 4 Апр 2018 в 2:46 PDT В Хмельницком педагогическом училище Надежда Мейхер училась на факультете музыкального воспитания и хореографии.В 2000 году она начала петь в группе "ВИА Гра", работая с перерывами в коллективе до 2011 года.Мейхер осенью 2015 года родила третьего ребенка своему мужу, бизнесмену Михаилу Уржумцеву. У нее также есть 15-летний сын Игорь от первого брака и пятилетняя общая с Уржумцевым дочь Анна. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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