Семь тысяч военных вооруженных сил Греции перемещены на острова Эгейского моря и в пограничную зону на востоке страны на фоне всплеска напряженности в отношениях с Турцией. Об этом сообщает со ссылкой на Greek Reporter.

"Если у них есть смелость, пусть они бросают вызов нашей земли", - заявил министр обороны Греции Панос Камменос в среду, обратившись к офицерам и призывников во время военных учений.

Камменос имел в виду многочисленные недавние провокации Турции в заявлениях лидеров страны. Он назвал Турцию "противником, который продолжает нас (греков - ред.) провоцировать".

Камменос объявил, что в Эгейском регионе размещено 3500 дополнительных военнослужащих и еще 3500 в Эврос, через границу Турции во Фракии.

Как сообщал суд в турецком городе Эдирне 5 марта отклонил ходатайство адвокатов об освобождении двух военнослужащих греческой армии, арестованных по обвинению в шпионаже. МИД Греции призвал Анкару не раздувать скандал.

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