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В России создали "пасхальные" iPhone X
05.04.2018 14:31

В России в честь приближающегося праздника Пасхи выпустили уникальные iPhone X. Соответствующее сообщение было обнародовано на официальном сайте компании Caviar, которая занималась разработкой телефона.

Отделка "пасхальных" iPhone X выполнена в стиле яиц Фаберже. Телефон получил несколько вариантов отделки - для православных христиан (с ликом Иисуса Христа с иконы "Спас нерукотворный"), для католиков (с ликом Папы Римского Франциска), а также с гербом России.

 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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