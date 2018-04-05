Представители группировки «ДНР» обвинили украинскую сторону в затягивании процесса.

Украинская сторона в Трехсторонней контактной группе по Донбассу надеется, что на оккупированной территории Донбасса предоставят гарантии безопасности для восстановления мобильной связи «Vodafone Украины», информирует svodka.net.

Об этом на странице в Faсebook сообщила пресс-секретарь второго президента Украины, представителя Украины в Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Леонида Кучмы Дарка Олифер.

«Ожидаем, что в ОРДО выполнят взятые на себя обязательства по предоставлению гарантий безопасности сотрудникам компании «Vodafon Украины» для восстановления мобильной связи», — написала она.

В тоже время представители группировки «ДНР» обвинили украинскую сторону в затягивании процесса. Также в «ДНР» заявляют о выдвижении нового требования от Украины — гарантий для нового оборудования от России.

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