Народный депутат от Блока Петра Порошенко Александр Бригинец 23 марта направил в Антимонопольный комитет Украины требование о ситуации с игорным бизнесом, но потом заявил, что воспользовался недостоверной информацией и хочет изучить вопрос более полно. Народный депутат попросил вернуть ему оригинал запроса Фото: Михайло Кузьменко / Facebook Издание опубликовало копию письма, которое Бригинец отправил руководителю аппарата Верховной Рады."Учитывая, что вопросы, затронутые в данном депутатском запросе, изучаются мной дополнительно и более полно, а изложенная в нем информация оказалась недостоверной, прошу депутатский требование не рассматривать и письменного ответа на изложенные в нем требования не предоставлять", – отметил Бригинец.Также народный депутат попросил вернуть оригинал запроса. Фото: obozrevatel.com В запросе, датированном 23 марта 2018 года, копию которого опубликовало 3 апреля издание "Апостроф", идет речь о критической ситуации с легальным и нелегальным игорным бизнесом в Украине, также в документе Бригинец критиковал проект закона и проект лицензионных условий для лотерейной деятельности. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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