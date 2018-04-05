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Бригинец отозвал свой депутатский запрос в Антимонопольный комитет из-за недостоверности информации
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05.04.2018 14:32
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Народный депутат от Блока Петра Порошенко Александр Бригинец 23
марта направил в Антимонопольный комитет Украины требование о
ситуации с игорным бизнесом, но потом заявил, что воспользовался
недостоверной информацией и хочет изучить вопрос более полно.
Народный депутат попросил вернуть ему оригинал запроса Фото:
Михайло Кузьменко / Facebook Издание опубликовало копию письма,
которое Бригинец отправил руководителю аппарата Верховной
Рады."Учитывая, что вопросы, затронутые в данном депутатском
запросе, изучаются мной дополнительно и более полно, а изложенная в
нем информация оказалась недостоверной, прошу депутатский
требование не рассматривать и письменного ответа на изложенные в
нем требования не предоставлять", – отметил Бригинец.Также
народный депутат попросил вернуть оригинал запроса.
Фото: obozrevatel.com
В запросе, датированном 23 марта 2018 года, копию которого
опубликовало 3 апреля издание "Апостроф", идет речь
о критической ситуации с легальным и нелегальным игорным
бизнесом в Украине, также в документе
Бригинец критиковал проект закона и проект лицензионных
условий для лотерейной деятельности.
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