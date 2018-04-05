В январе феврале 2018 года инфляция в Украине составила 2,4%. Продукты питания и безалкогольные напитки подорожали на 3%, передает со ссылкой на Госстатистики.

“Индекс потребительских цен (индекс инфляции) в январе — феврале 2018 года составил 102,4% (в соответствующем периоде предыдущего года — 102,1%)”, — говорится в сообщении.

Как видим, инфляция ускорилась.

При этом, продукты питания и безалкогольные напитки подорожали на 3%.

Больше только (на 14,9% и на 12,5%) выросли цены на фрукты и овощи. На 4,7-1% стали дороже говядина, рыба и продукты из рыбы, хлеб, сметана, кисломолочная продукция, макаронные изделия, молоко, сыры, яйца, масло, подсолнечное масло. В то же время на 5,8-0,8% снизились цены на гречневую крупу, сахар, свинину, сало.

Тарифы на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива выросли на 0,8%, что связано с повышением тарифов на содержание домов и придомовых территорий на 8,3%, водоснабжение на 2,5%, канализацию на 2,1%.

Рост цен в сфере здравоохранения на 2,5% произошел за счет подорожания услуг больниц на 4,5% и амбулаторий на 4,3%.

Цены в сфере транспорта повысились на 4,5% главным образом из-за подорожания топлива и масел на 6,7%, транспортных услуг на 4,9%.

Напомним, украинцы платят за электроэнергию и отопление в разы меньше европейцев.

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