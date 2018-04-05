В Киевском институте судебных экспертиз завершилась психофизиологическая экспертиза политика.

Как стало известно, Савченко не согласилась на допрос, поскольку не были согласованы все процессуальные вопросы. В частности адвокаты нардепа сообщили, что им не позволили ознакомиться с материалами дела, из-за чего они не могли подготовиться к допросу.

В результате было проведено только исследование психологического состояния Савченко, которое длилось около часа в закрытом формате.

По словам стороны защиты, допрос может быть проведен в следующий раз, когда будут согласованы все процессуальные моменты.

Как пояснил заведующий отделом психологических исследований Киевского института судебных экспертиз Юрий Ирхин, с Савченко провели беседу, во время которой были выяснены отдельные вопросы.

«Она положительно настроена на исследования, но без применения полиграфа, так как не решены некоторые процессуальные вопросы. Вот и все», — отметил эксперт.

Он также напомнил, что судебно-психологическая экспертиза с применением компьютерного полиграфа проводится исключительно по добровольному согласию.

Напомним, Савченко вменяют сговор с главой Центра освобождения пленных ГО «Офицерский корпус» Владимиром Рубаном, главарем «ДНР» Александром Захарченко и «министром доходов и сборов» «ДНР» Александром Тимофеевым с целью посягательства на конституционный порядок в Украине путем покушений на высшее руководство страны и совершения терактов.

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