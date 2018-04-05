В среду, 4 апреля, на западный берег острова Южный в Новой Зеландии по неизвестным причинам выбросились более 38 черных дельфинов, передает Daily Mail.

"Наши сотрудники прибыли в район, вероятно, через 12 часов после того, как все произошло", - рассказал о подробностях сотрудник национального природоохранного ведомства Новой Зеландии.

По его словам, происшествие случилось в труднодоступном районе берега, неподалеку устья реки Окуру. Именно по этой причине гринд удалось найти не сразу. В связи с этим 28 особей погибли, жители острова, а также сотрудники спасательных служб в текущее время не могут помочь выжившим дельфинам выбраться на глубину, так как на этой территории наблюдается сильный ветер и высоки волны со штормом.

Отметим, что длина обнаруженных гринд - около восьми метров, а их вес достигает 800 килограммов.

Как сообщал svodka.net ранее, на побережье Западной Австралии в заливе Хамелин по неизвестным причинам выбросились более 150 дельфинов-гринд . В нынешнее время на берегу продолжают работу сотрудники природоохранных служб, а также жители ближайших регионов.

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