|Дело Савченко: у ГПУ новая "идея" по поводу нардепа
|05.04.2018 14:38
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намерена просить суд арестовать банковские счета внефракционного народного депутата Надежды Савченко.
"Сейчас проводится финмониторинг – устанавливаем ее счета и движение по ним, после чего будем обращаться с ходатайством об их аресте", – сказал источник "", передает
По его словам, также устанавливается имущество Савченко, которым она владеет, для дальнейшего его ареста.
Отмечается, что по предварительной информации Савченко владеет только 1/3 квартиры матери.
На данный момент нардеп не подала электронную декларацию за 2017 год.
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