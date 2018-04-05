намерена просить суд арестовать банковские счета внефракционного народного депутата Надежды Савченко.

"Сейчас проводится финмониторинг – устанавливаем ее счета и движение по ним, после чего будем обращаться с ходатайством об их аресте", – сказал источник "", передает

По его словам, также устанавливается имущество Савченко, которым она владеет, для дальнейшего его ареста.

Отмечается, что по предварительной информации Савченко владеет только 1/3 квартиры матери.

На данный момент нардеп не подала электронную декларацию за 2017 год.

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